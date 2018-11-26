20 человек застряли на аттракционе в Эльче

В парке развлечений в Эльче (Аликанте) произошла поломка одного из аттракционов. Механизм заклинило, и два десятка человек остались в воздухе.

Инцидент произошёл 24 ноября в 20:30 в парке на улице Адольфо Суареса. Аттракцион представляет собой вращающийся в двух плоскостях диск с креслами. Предположительно некоторые элементы оказались заблокированы, в результате чего платформа осталась на высоте восьми метров и не смогла опуститься вниз.

К 21:10 все пользователи аттракциона уже были в безопасности на земле, благодаря помощи спасателей. На место прибыло три бригады спасателей, которые спустили катавшихся с помощью автолестницы.