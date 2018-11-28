Мошенники рассылают по Whatsapp спам от имени испанского правительства

Гражданская гвардия опубликовала на своей странице в Twitter предупреждение о возможном мошенничестве. Через мессенджер Whatsapp испанским пользователям рассылают сообщения от имени Министерства труда, миграции и социального обеспечения.

В сообщении говорится, что граждане, которые были трудоустроены в Испании с 1990 по 2018 год, якобы имеют право на получение 3200 евро от министерства. К сообщению прилагается ссылка, по которой мошенники предлагают перейти, чтобы проверить списки тех, кому причитаются деньги. В Гражданской гвардии заверяют, что речь идёт о спаме, и призывают не открывать ссылку.