В Мадриде таксист был заснят за употреблением кокаина за рулем

Гражданская гвардия Мадрида занялась расследованием дела таксиста, который был замечен за употреблением кокаина во время движения по шоссе М-50. Как сообщает El Mundo, происходящее было снято на видео и опубликовано в социальных сетях, где материал заметили специалисты Муниципальной полиции.

Вместе с нарушителем в машине находились двое пассажиров. Один из них вел съемку с заднего сиденья. На видео слышен его крик "Давай-давай, до конца, теперь моя очередь!". После этого второй пассажир, сидевший рядом с водителем, забрал у таксиста кусок полиэтилена, на который тот высыпал кокаин, и передал его первому.

Пока Гражданская гвардия ведет расследование, материалы дела также были переданы в Городской офис такси для открытия делопроизводства в отношении водителя. Помимо этого, все подразделения получили распоряжение усилить контроль за употреблением наркотиков и алкоголя среди водителей крупных таксопарков столицы.

15-секундный ролик был опубликован в социальных сетях одним из пассажиров такси. Находившиеся в салоне автомобиля люди были предположительно друзьями водителя, а не клиентами. Полиция установила личность таксиста, которому грозят обвинения в преступлении против безопасности дорожного движения и административный штраф. На следующей неделе нарушителю предстоит дать показания. Представители столичных профессиональных объединений такси заверили, что речь идет о единичном случае.