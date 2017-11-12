Испанские студенты испортили церемонию награждения Жан-Клода Юнкера

Когда европейский политик получал памятный знак из рук ректора Даниэля Эрнандеса Руипереса, молодые люди попытались повысить голос и привлечь к себе внимание, однако в дело вмешалась служба безопасности, и возмутителей спокойствия оперативно вывели из зала.

Одновременно с этим на площади Анайя группа молодых людей также выразила несогласие в связи с присвоением Юнкеру почетного звания.