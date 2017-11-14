Полиция Валенсии устровила облаву на участников нелегальных гонок

Полиция Валенсии установила личности 15 человек, принимавших участие в нелегальных гонках, а также проверила 23 автомобиля на предмет участия в подпольных заездах.

По информации Europa Press, большинство гонок проводилось в доках неподалёку от муниципального кладбища Валенсии, на участке между улицами Calle Campos Crespo и Calle Gaspar Aguilar.

На основе полученных данных в полиции составили два протокола о неосторожном или опасном вождении, а также два акта о нарушении Закона о безопасности граждан.

Новое подразделение полиции по обеспечению общественного порядка и безопасности 9-10 ноября в общей сложности провело 217 проверок транспортных средств, 170 из которых – мотоциклы.

Также у участников соревнований взяли 149 проб на содержание алкоголя в крови,. В семи случаях было зафиксировано превышение допустимой нормы. В трёх случаях положительными оказались анализы на психотропные вещества. В результате, было составлено шесть протоколов о нарушении Закона о хранении наркотических веществ.

Сотрудники правоохранительных органов также заблокировали колёса 12 транспортных средств, а в отношении 24 человек были составлены протоколы из-за непройденного техосмотра или отсутствия страховки.