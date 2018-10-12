В Мадриде регистрируют сексуальные преступления каждые 4 часа

Официальная статистика говорит о том, что количество преступлений сексуального характера в Мадридском сообществе продолжает расти. По сравнению с данными за 2017 год их число увеличилось на 19,2%.

Прокуратура регион представила доклад, в котором сообщается, что в нынешнем году было заведено 2257 дел, связанных с такими преступлениями, а в прошлом году – 1894. Число изнасилований выросло на 23,7%, случаев принуждения – на 22%, домогательств – почти на 18%. При этом преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние, зарегистрировано на 53,6% больше.

В докладе прокуратура выражает беспокойство растущей преступностью и призывает к тщательному анализу и проведению «более эффективной политики по предупреждению».

В документе также приводятся данные о домашнем и гендерном насилии. Число таких дел выросло за год на 9,5%. Отмечается, что большинство преступлений связаны с побоями и жестоким обращением с членами семьи. Таких случаев стало больше на 12%, а их общее число превысило 21 тысячу.