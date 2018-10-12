Испанец разлил масло на дороге, чтобы проверить, «убьются ли люди»

Полиция Малаги задержала 52-летнего горожанина за преступления против безопасности дорожного движения, а также угрозы представителям власти. Мужчина разлил четыре литра оливкового масла на проезжей части, чтобы проверить, насколько это опасно.

Инцидент произошёл около 23:30 в минувшее воскресенье в районе Ла-Мерсед. Мужчина также справил нужду у дверей одного из заведений и разбросал мусор из контейнеров.

После того, как в полицию поступило сообщение о происходящем, на место прибыло два агента. Они увидели разлитое на дороге масло, что представляло опасность для участников движения, особенно для двухколёсных транспортных средств. Полиция среагировала быстро, что позволило избежать происшествий.

На вопросы агентов, нарушитель общественного порядка заявил, что разлил масло, потому что ему так захотелось, а еще, чтобы посмотреть, «убьются ли люди».

Полицейские допросили очевидцев происшествия и доставили задержанного в комиссариат для установления личности, поскольку у мужчины при себе не было документов.

В полиции отметили, что задержанный всё время вёл себя вызывающе, оскорблял агентов и угрожал одному из них.