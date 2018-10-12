В Севилье задержали водителя без прав, под действием наркотиков и со сломанной рукой

Жители Севильи стали свидетелями погони, в результате которой полиция задержала водителя-бесправника с загипосванной рукой. Тест показал, что он находился под воздействием сразу нескольких наркотиков.

Полиция сообщила, что автомобиль был остановлен на юге андалусской столицы. Водитель решил скрыться на большой скорости. Агенты начали преследование и задержали бесправника на одной из улиц города.

После задержания был проведён анализ на алкоголь и наркотики. Он дал положительные результаты на кокаин, опиаты, бензодиазепины, марихуану и амфетамин.

Когда агенты проверили документы мужчины, выяснилось, что его водительское удостоверение даёт разрешение только на вождение скутера. В дополнение к этому, из-за гипса автомобилем он управлял одной рукой.

В машине было найдено холодное оружие и приспособления для употребления наркотиков.