В Мадриде неизвестные попытались сжечь ёжиков на барбекю

Муниципальная полиция Мадрида застала нескольких человек за попыткой сожжения заживо ежей на барбекю на одной из улиц столичного района Пан-Бендито.

Сообщение о происходящем поступило в полицию в четверг днём. Когда хулиганы заметили приближение агентов, они бросились врассыпную, и им удалось скрыться.

Полицейские обнаружили ящик с 12 живыми ежами, а также переносную газовую жаровню, которую живодёры поставили на деревянную скамейку. Внутри находились тела четырёх сгоревших животных.

Полицейские доставили живых ежей в Центр помощи диким животным в пригороде Мадрида Трес-Кантос.

Правоохранители пытаются установить личность преступников.