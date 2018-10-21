Группа нелегалов пыталась сбежать из центра временного содержания в Мадриде

Среди несостоявшихся беглецов – преимущественно алжирцы. Попытка побега была предпринята в пятницу, 19 октября, около 21:00. В это время в центре обычно раздают медикаменты тем, кто в них нуждается. Несколько нелегалов с помощью огнетушителей и скамеек выбили двери и сумели выбраться из помещения, но на свободу они попасть не смогли.

Как сообщают в полиции, в результате инцидента, один из сотрудников сломал руку, ещё один получил черепно-мозговую травму, и они были госпитализированы. Остальные пострадавшие агенты получили ушибы разной степени тяжести. Также была разбита голова у одного из нелегалов, его доставили в больницу Gómez Ulla.

В центре содержится около 170 иммигрантов. Во время попытки побега на посту находилось более десятка агентов.

При этом подобные инциденты в Алуче не редкость. За период с 2014 по 2017 год, по данным неправительственной организации SOS Racismo Madrid, в центре временного содержания было зафиксировано 11 попыток побега, а также 15 голодовок, 3 коллективных протеста и 7 попыток самоубийства.