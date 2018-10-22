На Андалусию обрушились сильные ливни, один человек погиб

Интенсивные осадки, обрушившиеся в ночь с субботы на воскресенье на Малагу, привели к наводнениям и многочисленным происшествиям. Один человек погиб.

Жертвой стихии стал один из спасателей. Его автомобиль перевернулся на трассе Кампильос-Теба в субботу, но тело было найдено лишь в воскресенье утром бригадой специальных операций. Его спутникам, также находившимся внутри автомобиля в момент авариі, удалось спастись.

Спасательная служба Андалусии зарегистрировала около пяти сотен происшествий, связанных с подтоплениями.

В Малаге больше всего от осадков пострадали муниципалитеты Альмархен, Антекера, Ардалес. Карратрака, Касарабонела, Кампильос, Фуэнте-де-Пьедра, Умильядеро, Сьерра-де-Йегуас и Теба. В Кампильосе около ста человек пришлось эвакуировать из собственных домов, ещё тридцать человек не могли выбраться из одного из местных заведений. Также спасатели помогли 66 пассажирам автобуса, который застрял на трассе. Помощь понадобилась и десяткам жителей других населённых пунктов Малаги и Севильи, которые из-за подтоплений были заблокированы в своих домах или автомобилях.

Из-за ливней было временно приостановлено железнодорожное движение на четырёх линиях.

В воскресенье днём было перекрыто около двух десятков второстепенных автомобильных трасс, преимущественно в провинциях Малага и Севилья, включая некоторые участки A- 7278, A-384, MA-6404, A-357 и A-365