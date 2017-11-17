В Мадриде арестован грабитель, захвативший заложников в банке

Полиция арестовала мужчину, который пытался захватить отделение банка Bankia в столичном районе Усера. Около часа он удерживал внутри здания шесть человек, среди которых были клиенты банка, главный кассир и директор отделения.

В 9:30 утра в четверг 55-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вошёл в отделение банка. Он был вооружён пистолетом и угрожал взорвать здание с помощью мобильного телефона, а также требовал отдать ему «всё». По словам одного из очевидцев, среди требований нападавшего также фигурировал вертолёт и пицца. Наличие у него взрывного устройства не подтвердилось.

Район был оцеплен полицией. На место прибыло специальное подразделение по проведению особо опасных операций (GEO), однако, его вмешательство не потребовалось. Около 10:00 злоумышленник вышел из банка с одним из заложников, директором банка, приставив к нему пистолет. Агенты полиции потребовали от мужчины опустить оружие. Он сдался, отпустил заложника и незамедлительно был обезврежен.

По информации 20 minutos, задержанный проживает на соседней с банком улице и страдает от проблем с алкоголем. Утром его видели в баре, пьющим анисовую настойку. Очевидцы отметили, что в этот день на нём была кепка и охотничья куртка, что для него нехарактерно. После смерти матери мужчина жил один и, по словам одной из его соседок, был немного не в себе.

Никто из заложников не пострадал, все они находятся в нормальном состоянии.