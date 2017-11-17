В ночь со вторника на среду в небе над Куэнкой пролетел огненный шар, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на сведения астрономического комплекса Ла-Ита в Ла-Пуэбла-де-Альморадьель (провинция Толедо). В 4:52 присутствие объекта было зафиксировано датчиками как в вышеупомянутом центре, так и в обсерваториях Калар-Альто (Альмерия) и Ла-Сагра (Гранада), а также в Уэльве и Севилье. Эти сенсоры – часть оборудования проекта Smart, основная задача которого заключается в постоянном наблюдении за небом с целью изучения влияния обломков различных небесных тел Солнечной системы на атмосферу.

Появление огненного шара связывают с метеорным потоком Леониды, который достигнет пика своей активности 17 ноября. Он возникает в момент, когда фрагменты кометы Темпеля-Тутля входят в атмосферу Земли. По словам профессора Университета Уэльвы и ведущего исследователя проекта Smart Хосе Марии Мальедо, огненный шар возник в тот момент, когда осколок вышеупомянутой кометы вошел в атмосферу на скорости почти 260 000 км/ч. Объект возник на высоте 146 километров над юго-восточной частью провинции Куэнка, откуда затем продвинулся в северо-западном направлении и исчез на высоте 78 километров, достигнув широты городка Буэначе-де-Аларкон.

Это уже второй огненный шар, замеченный на этой неделе в обсерватории Ла-Ита. Первый эпизод произошел в воскресенье в 22:34. Тогда речь шла об осколке кометы Энке, двигавшемся со скоростью чуть более 110 000 км/ч на высоте 101 километра над северными районами провинции Гранада.