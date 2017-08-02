В Мадриде арестовали пьяного спасателя, едва не задавившего ребёнка

Спасатель взял одного из подростков в бассейне за горло, что послужило причиной перепалки с отцом мальчика. В попытке скрыться на машине мужчина едва не задавил 12-летнего ребёнка, а также повредил несколько припаркованных автомобилей. После этого он попытался покинуть пределы комплекса, однако жильцы вызвали полицию, которая сумела перехватить автомобиль и задержать нарушителя.

Как позже выяснилось, уровень алкоголя в крови спасателя в 4 раза превышал допустимую норму (0,90). Мужчину направили в отделение психиатрии больницы Кольядо-Вильяба. После выписки будет назначена дата суда. Мужчине вменяется в вину неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, нанесение материального ущерба, а также нарушение безопасности дорожного движения.