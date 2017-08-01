Испанские фермеры выбрасывают фрукты у стен супермаркетов в знак протеста

200 фермеров, представляющих ассоциации Asaja, Jarc-Coag, Платформу защиты фруктовой продукции и Союз земледельцев, провели в пятницу акцию протеста. Они выбросили около 30 тонн персиков и груш перед магазинами сетей Lidl, Mercadona, Aldi и Carrefour, а также у стен Региональной службы сельского хозяйства в Лериде в знак протеста против заниженных цен за производимые ими продукты.

Фермеры, специализирующиеся на выращивании персиков, выразили своё недовольство закупочными ценами. По их словам, магазины закупают эти фрукты по 10-15 центов за килограмм, что составляет почти половину их себестоимости. При этом земледельцы отмечают, что в продажу персики поступают по цене 1,5-2 евро.

Акция протеста началась у магазинов Lidl и Aldi на трассе LL-11. Фермеры привезли 50 тракторов с фруктами и выгрузили их прямо у дверей, после чего забросали фасады зданий яйцами и мукой. Затем они направились к зданию Региональной службы и супермаркетам Mercadona и Carrefour, где также выбросили тонны фруктов.

Протестующие обвиняют в сложившейся ситуации сетевые магазины и Департамент сельского хозяйства. Они призвали местные власти принять соответствующие меры. В то же время земледельцы подчеркнули, что акция протеста направлена против крупных сетей, таких, как Lidl, Aldi и Tesco, а не против каталонских магазинов.