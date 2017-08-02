В Барселоне радикалы прокалывают колеса туристических велосипедов

Члены каталонской молодёжной организации левого толка Arran умышленно повредили покрышки нескольких велосипедов в велопрокате для туристов в Барселоне. Своими действиями участники акции выразили протест против того, что туристические компании занимают общественные площади.

Движение, основанное на антикапиталистических идеях, опубликовало на своей странице в Твиттере видеозапись, на которой запечатлены активисты в момент совершения хулиганства. Представитель Arran Лаура Флорес в понедельник заявила в интервью радио RAC1, что не исключает возможности повторного проведения подобных акций.

На прошлой неделе члены Arran напали на туристический автобус в районе Камп-Ноу.