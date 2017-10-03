В Мадриде активизировались латиноамериканские банды

Масштабы преступной деятельности латиноамериканских банд в Мадриде за последние два года значительно увеличились. Как сообщает прокуратура автономного сообщества, латиноамериканские группировки в минувшем году совершили больше преступлений, чем в 2015-м, когда наблюдался всплеск их активности.

В отчёте прокуратуры приводятся данные о 59 правонарушениях в 2016 году, включая убийства, хулиганство, хранение оружия и угрозы. Это на 15,6% больше по сравнению с предыдущим годом, когда общее количество инцидентов составляло 51, и на 127% больше чем в 2014 году, когда таких случаев было 26.

В прокуратуре особо отмечают возросшую активность группировки «Don't Play», которая включает в себя выходцев из Тринидад и Тобаго («Trinitarios») и Доминиканской Республики («Dominican»). «Trinitarios» оказались наиболее активной бандой, за ней числится 26 противоправных действий. Доминиканское ответвление «Don't Play» несёт ответственность за 19 правонарушений. На третьем месте – пуэрториканская группировка «Ñetas» (11 правонарушений).

По данным портала 20 minutos, в последние годы снизилась общая численность группировок. В настоящее время в составе всех мадридских банд порядка 300 латиноамериканцев, в то время как в 2008 году их насчитывалось около 800. Самая крупная банда – «Trinitarios», в состав которой входят от 80 до 90 членов.