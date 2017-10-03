В порту Валенсии изъяли кокаин на 90 миллионов евро

В результате совместной операции Гражданской гвардии и Таможенного контроля в порту Валенсии изъято 702 килограмма кокаина. Наркотики на общую сумму около 90 миллионов евро перевозились в рюкзаках, которые были спрятаны в контейнере, прибывшем из Панамы.

Как сообщает следствие, преступники воспользовались популярным способом контрабанды, который заключается в том, чтобы подбросить наркотики в контейнер с легальным грузом без ведома перевозчика или получателя, а затем забрать их в порту до разгрузки в пункте назначения.

В правоохранительных органах полагают, что изначальный объём поставки составлял 800 килограммов, однако преступникам удалось частично забрать товар из контейнеров до обыска 13 сентября. Операция стала возможна благодаря проверке, проведённой подразделением по анализу рисков, в ходе которой были выявлены несоответствия в документах.

Задержанных по этому делу пока нет. Подразделения по борьбе с наркотрафиком продолжают расследование и разыскивают членов преступной сети, которая стоит за поставками кокаина.