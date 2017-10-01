В Каталонии 38 человек пострадали в столкновениях с полицией

По информации Министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений с полицейскими в регионе пострадали 38 человек. В свою очередь МВД Испании сообщает, что ранены 11 стражей порядка.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости, который официальный Мадрид объявил незаконным. В автономию стянуты дополнительные силы полиции, которые пытаются помешать процессу голосования. Они блокируют участки и конфискуют урны. В свою очередь избиратели пытаются прорваться к ним, в результате чего в разных городах Каталонии сегодня возникают стычки.

Большинство пострадавших жалуются на ушибы и головокружение. Каталонские власти заявили о неоправданно жестких действиях полиции.