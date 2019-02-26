В Кадисе произошло землетрясение магнитудой 3 балла

Национальный географический институт зарегистрировал у побережья Кадиса толчки магнитудой 3 градуса по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 04:18 в понедельник, 25 февраля. Его очаг находился в море, на глубине 54 км.

По данным института, в последние 10 дней на Пиренейском полуострове и Канарских островах количество землетрясений магнитудой 3 балла и выше было больше обычного. В выходные сейсмическая активность также наблюдалась в Атлантическом океане у берегов Португалии.

В Кадисе 20 февраля было зафиксировано ещё одно землетрясение. Его магнитуда составляла 2,6 баллов, и очаг также находился в море.