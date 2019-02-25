В аэропорту Барселоны произошёл небольшой пожар

В терминале 2 аэропорта Барселоны «Эль-Прат» в субботу утром, 23 февраля, произошло возгорание. Инцидент случился в ресторане Ribs Burguer & Steak House, расположенном рядом с зоной регистрации.
Терминал быстро наполнился дымом и запахом гари. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады пожарных и скорой помощи.
Работники и посетители, находившиеся в непосредственной близости к ресторану, были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
Возгорание началось в одной из вытяжек в ресторане по неустановленным причинам. Ресторану был нанесён незначительный материальный ущерб.Темы: Происшествия Барселона