На Лансароте нашли кусок лёгкого пропавшей в новогоднюю ночь парагвайки

Анализ ДНК подтвердил, что кусок человеческого лёгкого, найденный несколько недель на побережье острова Лансароте, принадлежал Ромине Селесте Нуньес. 28-летняя парагвайка пропала в новогоднюю ночь.

До этого ряд факторов указывал на то, что фрагмент принадлежал исчезнувшей девушке, однако окончательно это удалось подтвердить благодаря ДНК её матери, которая приехала из Парагвая.

В убийстве женщины подозревается её супруг. 16 января его арестовали и предъявили обвинения в жестоком обращении и убийстве.

Мужчина утверждает, что не убивал жену. По его словам, вернувшись домой после празднования Нового года, он обнаружил её уже мёртвой. Тем не менее, вместо того, чтобы обратиться в полицию, он запаниковал и решил избавиться от трупа. Части тела погибшей муж выбросил в разных местах на побережье.

Через неделю после случившегося мужчина обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. С этого момента Гражданская гвардия начала за ним наблюдение. Полиции удалось получить доступ к разговору, в котором мужчина рассказывал одному из родственников, как он избавился от тела. После задержания он сообщил полиции, что сначала сжёг тело в саду, а после выбросил его по частям на побережье.

У женщины остался сын от предыдущего брака, который живёт в Парагвае.