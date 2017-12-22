В испанском муниципалитете, претендовавшем на размещение радиоактивного могильника, произошло землетрясение

По информации Национального географического института, очаг землетрясения, зарегистрированного в 5:28, находился на глубине 11 км. В экстренные службы поступали сообщения о толчках от жителей Альмогеры и Пастрана, также они ощущались в окрестностях Альмонасида-де-Сорита, Альбаресе и Масуэкос. При этом какого-либо материального ущерба нанесено не было.

Ранее муниципалитет Ебра претендовал на строительство на своей территории пункта захоронения радиоактивных отходов, однако, в конечном итоге для этих целей был выбран Вильяр-де-Каньяс (Куэнка).

Местные власти заверяют, что толчки в Ебре были слабыми и длились всего несколько секунд, отмечая, что столь незначительная сейсмическая активность не сказывается на надёжности таких сооружений, как могильники. Кроме того, администрация вновь выразила готовность разместить на территории муниципалитета захоронение, учитывая стремительное сокращение населения в последнее десятилетие.