В железнодорожной аварии в Мадриде пострадали 13 человек

Пригородный поезд в пятницу вечером врезался в край платформы на станции Алькала-де-Энарес в Мадриде. В результате аварии серьезно пострадали два человека, еще 11 получили легкие травмы. Всего же за помощью медиков обратились 39 человек.

Поезд на небольшой скорости подъезжал к конечной станции, но по неустановленным пока причинам не смог вовремя затормозить. Поезд врезался в край платформы. Машинист сразу же был отправлен на медицинское освидетельствование, но оказался чист: следов алкоголя или наркотиков в его крови найдено не было.