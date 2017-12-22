В Испании задержаны 29 участников международной группировки, занимавшейся контрабандой редких птиц

Гражданская гвардия Испании и Европол при содействии полиции и других органов 18 африканских и латиноамериканских стран провели совместную операцию, в результате которой было задержано 29 человек, принадлежавших к международной организации, которая нелегально ввозила в Европу редких птиц.

Задержания проходили как на территории Испании, так и за рубежом. В ходе операции «Сузаку» также было изъято более 2 тысяч особей разных видов. Участникам организованной группировки предъявлены обвинения в контрабанде, преступлениях против фауны и жестоком обращении с животными.

Среди ввезённых птиц были виды с разным охранным статусом, на которые имеется спрос в европейских странах. Часть пернатых погибала в пути, иногда до Испании живыми добирались менее половины.

Преступная организация располагала сетью посредников в Африке и Латинской Америке. Возглавлял её ранее судимый гражданин Испании, который уже привлекался к ответственности за схожие преступления.

По информации 20 minutos, доход организации за последние несколько лет мог превысить полмиллиона евро. На родине редких птиц рыночная стоимость одной особи составляет порядка 50 евро, в то время как в Испании она достигает 3 тысяч.