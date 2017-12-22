Лесные пожары в Испании за год уничтожили 176 тысяч гектаров леса

В 2017 году показатель общей площади, пострадавшей от лесных пожаров в Испании, оказался самым высоким за последние пять лет.

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства, продовольствия и окружающей среды, с 1 января по 30 ноября выгорело 176 587 гектаров леса, что почти вдвое превышает средний показатель за последнее десятилетие (87 385 га) и уступает лишь 2012 году, когда ущерб был нанесён 216 тысячам гектаров. Наименее разрушительными были лесные пожары 2008 года, от которых пострадало менее 50 тысяч гектаров насаждений.

По сравнению с прошлым годом, площадь, уничтоженная огнём, увеличилась на 64,38%. По количеству пожаров, нынешний год занимает четвёртое место за последнее десятилетие, в 2017 их было 53.

От лесных пожаров в текущем году пострадало 0,63% территории Испании, при этом почти 75% из них произошли на северо-западе.