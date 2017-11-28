В Испании за неделю умерли два генпрокурора

Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада умер в Барселоне в возрасте 69 лет. Об этом сообщает в понедельник сайт газеты El Pais. Причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне другой болезни.

В субботу в Аргентине скончался генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса. Он был госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса в связи с инфекцией почек. Де Техада в четверг посетил похороны генпрокурора Испании, а в пятницу почувствовал себя плохо.

Генпрокурором Каталонии Де Техада стал в июле 2013 года. В последние месяцы, после проведения референдума о независимости Каталонии, Де Техада поддерживал позицию центральных властей страны, отвергающих идею независимости Каталонии.

Источник: Интерфакс