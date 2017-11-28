Пучдемон усомнился в системе антитеррористической безопасности Испании

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон усомнился в системе безопасности Испании после появления информации о том, что главарь ячейки, устроившей теракты в регионе в августе, имам Абдельбаки ас-Сати некоторое время сотрудничал с Национальным разведывательным центром страны. Об этом экс-лидер автономии заявил в распространенном в понедельник интервью газете The National.

"Из-за этого появляется много вопросов, которые мы задавали в те дни и которые имеем право поставить сейчас", - отметил Пучдемон. По его мнению, данная ситуация "создает много недоверия к испанской системе безопасности, испанской информационной системе". "Они [разведка] не были честны с подданными, - утверждал бывший глава Каталонии. - Из-за этой нелояльности мы не знаем, возможно ли было избежать теракта и множества жертв".

Ранее местные СМИ сообщали о сотрудничестве в течение некоторого времени ас-Сати с Национальным разведывательным центром Испании. Предполагается, что взаимодействие длилось во время его нахождения в тюрьме провинции Кастельон (автономное сообщество Валенсия), куда он был помещен с 2010 по 2014 год. Ас-Сати попал в тюрьму после того, как попытался провезти на территорию Испании более 100 кг гашиша.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, пытавшихся осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, более 130 получили травмы. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).Ас-Сати погиб при взрыве в Альканаре в ночь на 17 августа, где террористы производили самодельную взрывчатку. Считается, что именно он занимался идеологической обработкой молодых марокканцев, совершивших нападения в Барселоне и Камбрильсе, которые после потери лидера и взрывчатки решились осуществить нападение подручными средствами.

Источник: ТАСС