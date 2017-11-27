Жители Мадрида напуганы стрельбой из игрушечного ружья

Несколько очевидцев сообщили о происшествии в социальных сетях. По словам местных жителей, пистоны были большого размера, и один из них попал прохожему в шею. Ещё один очевидец рассказал, что игрушечная пуля прошла насквозь через одежду его спутницы, а полицейские, к которым они обратились, отказали им в помощи.