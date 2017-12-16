В Испании арестованы продавцы угнанных автомобилей премиум-класса

Гражданская гвардия расформировала банду, занимавшуюся продажей угнанных в Европе автомобилей на территории Испании, сообщают информационные агентства страны. Группировка орудовала на территории Мадрида, Наварры и Бадахоса. В результате операции были задержаны четыре гражданина Испании, у которых правоохранительные органы изъяли 17 автомобилей представительского класса общей стоимостью 650 000 евро. Арестантам инкриминируются угон автотранспорта, незаконное присвовение имущества, фальсификация документов, мошенничество и принадлежность к организованной преступной группировке. Они были переданы в распоряжение суда, а затем отпущены на свободу в ожидании слушания. Операция продолжается по сей день, и Гражданская гвардия не исключает возможности дальнейших действий.

Следствие было начато после того, как на нескольких станциях техосмотра в конце прошлого года были замечены определенные нарушения, касающиеся номерных знаков машин из других европейских стран. Офицеры Гражданской гвардии изучили документы на автомобили, прошедшие техосмотр в Мадриде, и обнаружили явные свидетельства их угона. Параллельно с этим правоохранительные органы Наварры получили от Провинциального управления дорожного движения информацию о зарегистрированной в Памплоне фирме, которая, по предварительным данным, занималась неправомерной постановкой на учет автомобилей из ЕС. Полученные сведения стали основанием для старта операции, получившей название Mayna. После детального анализа более чем тысячи соответствующих дел офицеры получили судебное разрешение на обыски в офисах фирм в Бадахосе и Наварре, результатом которых стало обнаружение 17 угнанных автомобилей.