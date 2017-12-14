Самолёт из Брюсселя совершил экстренную посадку на Канарах из-за родов на борту

Самолёту, следовавшему из Брюсселя, пришлось изменить курс и совершить экстренную посадку в аэропорту Гран-Канарии из-за того, что одна из пассажирок начала рожать прямо во время полёта.

Диспетчеры уведомили о преждевременных родах экстренные службы, а также Госпиталь материнства и детства Канарских островов. В аэропорт прибыли две машины скорой помощи с соответствующим медперсоналом, а медицинский центр подготовился к приёму роженицы.

К моменту приземления самолёта один из близнецов уже родился. Женщину доставили в клиническую больницу, где появился на свет и второй ребёнок.

В официальном заявлении Совета по здравоохранению правительства Канарских островов сообщается, что мать и двое новорождённых находятся в хорошем состоянии. Через несколько дней их выписали из больницы.