В Галисии арестовали 85-летнего наркобарона

Испанская полиция задержала на этой неделе одного из самых известных наркобаронов страны Мануэля Чарлина, возглавлявшего влиятельный семейный клан наркоторговцев в Галисии.

В рамках операции по борьбе с торговлей кокаином, полиция арестовала по меньшей мере 18 человек в разных регионах: от Галисии до Андалусии. Среди них сын Чарлина Мельчор. Сам 85-летний криминальный авторитет значительную часть жизни провёл в тюрьме.

Как пояснили галисийские власти, расследование связано с обнаружением крупной партии наркотиков на Азорских островах в Атлантическом океане, других подробностей операции пока не сообщается.

Чарлин, также широко известный как Чарлинес – крупнейший галисийский наркоторговец, задержанный в Испании, после того как в феврале состоялся арест Сито Минянко.

Чарлин был одним из «первопроходцев» наркобизнеса в Галисии в 1970-1980-е годы. Его сеть занималась контрабандой разных наркотиков: от марокканского гашиша до колумбийского кокаина.