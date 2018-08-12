Мужчина умер от редкой лихорадки после укуса клеща в Бадахосе

24 июля мужчину укусил клещ, когда он находился на природе в Элечос-де-ло-Монтес (Бадахос). Смерть наступила спустя 15 дней.

Это второй летальный исход заболевания, зарегистрированный в Испании. Первый случай произошёл летом 2016 года с ещё одним жителем Авилы.

В службе эпидемиологии сообщают, что в первую неделю у больного не было симптомов лихорадки Крым-Конго. Позже инфекция вызвала высокую температуру, и клиническая картина стала ухудшаться.

Первоначальные предположения о том, что вирус был занесён с укусом клеща-переносчика, подтвердились по результатам анализов, проведённых в Национальном центре микробиологии.

Вирус может передаваться не только от инфицированных насекомых, но при прямом контакте с секретом или жидкостями больного человека во время острой фазы заболевания, хотя такой способ передачи встречается нечасто. В связи с этим было обследовано около сотни человек, которые контактировали с больным мужчиной, включая родственников и медперсонал. Инкубационный период длится две недели и пока они находится под наблюдением.

В эпидемиологическом центре заверяют, что поводов для опасений нет, карантин введён не был, и риск для окружающих также отсутствует.