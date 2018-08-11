Испания и Эстония будут вместе расследовать случайный пуск ракеты

Испанский истребитель Eurofighter случайно выпустил в небе ракету во время учений НАТО в Эстонии.

В связи с происшествием министр обороны Испании Маргарита Роблес лично связалась по телефону со своим эстонским коллегой Юри Луйком. В ходе беседы министры двух стран договорились о совместном расследовании инцидента и сотрудничестве в поисках фрагментов снаряда.

В руководстве НАТО также заявили, что сожалеют о случившемся и пообещали содействие в расследовании.

Ракета воздух-воздух была выпущена истребителем во время совместных тренировочных манёвров испанских и французских самолётов в небе над юго-западной частью Эстонии. Снаряд не задел ни одно из воздушных судов, участвовавших в учениях, и все они вернулись на авиационную базу в Шяуляе (Литва).