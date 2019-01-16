В Барселоне прошла крупная антитеррористическая операция

Каталонская полиция провела в Барселоне крупную контртеррористическую операцию, в результате которой было задержано 17 человек, которые предположительно входили в состав джихадистской ячейки.

В операции «Александрия» было задействовано около 100 агентов Мосос-д'Эскуадра. По информации правительства Каталонии, группировка на данный момент не располагала достаточными ресурсами для совершения теракта, однако её деятельность представляла потенциальную угрозу.

Один арест был произведён в муниципалитете Игуалада, остальные – в Готическом квартале и районе Клот каталонской столицы. В ходе операции также прошли обыски в шести домах, в результате которых были изъяты многочисленные электронные материалы.

По словам советника женералитата по внутренним делам Микеля Буча, по меньшей мере пятеро задержанных вынашивали планы по организации теракта в Барселоне. Они были настроены наиболее радикально и составляли ядро ликвидированной ячейки. Этим пятерым задержанным, которые являются выходцами из Алжира, Ливии и Ирака, предъявлены обвинения в терроризме. Для остальных 12 выходцев из Алжира, Марокко, Египта и Ливии обвинения будут сформулированы позже.

Также известно, что расследование по этому делу началось в 2017 году, благодаря обращению одного из горожан. Большинство задержанных промышляли в Барселоне мелкими преступлениями, преимущественно кражами. Некоторые также привлекались к ответственности за подделку документов и торговлю психотропными веществами. В сумме они совершили не менее 369 правонарушений в столице Каталонии.