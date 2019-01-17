Лотерейщик из Луго скрылся с выигрышем на 91 тысячу евро

Испанская полиция разыскивает работника центра выдачи лотерейных выигрышей, расположенного в одном из торговых центров Луго. Мужчина скрылся, присвоив себе выигрыши с рождественских лотерей на общую сумму свыше 91 тысячи евро.

О местонахождении мужчины, который является руководителем подразделения, ничего не известно с пятницы, 11 января. Об отсутствии начальника сообщили в полицию две его подчинённые, когда они не обнаружили в кассе наличных денег для выдачи выигрышей.

В Представительстве государственных лотерей и ставок в Луго также подтвердили, что местонахождение сотрудника не установлено. Его семья пока не заявляла об исчезновении. 53-летний лотерейщик является жителем муниципалитета Пантон.

В представительстве приняли решение временно закрыть центр для посетителей. Подразделение уже задолжало более 124 тысяч евро, а на этой неделе должно было передать в центральный офис ещё 33 тысячи евро.

Из главного офиса в Мадриде планируется направить инспекцию, которой предстоит оценить ситуацию в центре, в целом.