В Малаге ведутся поиски двухлетнего ребёнка, упавшего в стометровый колодец

В провинции Малага трое суток продолжается операция по спасению двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной более 100 метров.

Инцидент произошёл в воскресенье днём, 13 января, неподалёку от города Тоталан, где ребёнок отдыхал с родителями в компании ещё одной семьи.

Скважина расположена в районе, известном как Дольмен-Серро-де-ла-Корона. Её выкопали около месяца назад для разведки воды. Диаметр отверстия составляет 25 см, а глубина – 110 м. Колодец был накрыт крышкой, но её кто-то снял до происшествия.

Один из взрослых заметил момент, когда ребёнок свалился внутрь, но не успел помочь. Во время падения были слышны крики мальчика, а после, по словам очевидцев, наступила тишина.

На место прибыли бригады спасателей из разных провинций, Гражданской гвардии, Национальной полиции и медицинской помощи. За проведением операции следят в Министерстве внутренних дел.

К утру понедельника спасатели нашли лишь пакет конфет, который был в руках ребёнка во время несчастного случая. В колодец на глубину 80 метров опустили видеокамеру, однако следов мальчика не обнаружили. Спасатели полагают, что при падении могли обвалиться стенки скважины, и ребёнок, скорее всего, погребён под слоем земли. Для дальнейших поисков было решено прорыть дополнительные боковые туннели.

По состоянию на вечер вторника мальчик по-прежнему не был найден.