В Барселоне произошли столкновения между сепаратистами и полицией

В Барселоне нарастает напряжение с приближением годовщины проведения референдума о независимости Каталонии, который был признан незаконным. В субботу, 29 сентября, сепаратисты пытались помешать проведению манифестации полицейских в центре каталонской столицы.

По оценкам Городской гвардии около шести тысяч сепаратистов пришли на площадь Сан-Жауме, где изначально была запланирована акция полицейских, организованная ассоциацией сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии Jusapol. Сторонники независимости региона начали собираться с самого утра, а некоторые пришли на площадь затемно.

Сепаратисты прошли по улице Виа-Лайетана до Главного управления полиции, где в полдень собрались около трёх тысяч сотрудников полиции, чтобы принять участие в намеченной акции.

Мосос-д'Эскуадра и подразделения особого назначения выставили ограждения на Виа-Лайетана, чтобы предотвратить столкновения двух групп, что привело к напряжению и конфликтам между каталонской полицией и манифестантами. Сепаратисты бросали в сторону стражей порядка порошок с краской, такой же как используется во время фестиваля Холи. Они скандировали "Меньше полиции, больше пожарных", "1 октября – ни забвения, ни прощения" и другие лозунги и призывы.

В результате было задержано шесть человек за попытки нападения на агентов полиции.

Служба экстренной медицинской помощи зарегистрировала 14 пострадавших. 11 человек получили лёгкие ранения, им оказали помощь на месте. Ещё трое с более серьёзными повреждениями были доставлены в медицинские центры.

К 15:30 манифестации завершились без серьёзных последствий.