В пригородном поезде под Мадридом мужчина вызвал панику среди пассажиров

Испанская полиция в пятницу задержала под Мадридом мужчину, который своими криками в вагоне пригородного поезда спровоцировал панику среди пассажиров. Он нажал стоп-кран, а его вопли на арабском вызвали у пассажиров ассоциацию с джихадистами.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл около 11:00 в пятницу, когда поезд подъезжал к станции Villaverde Bajo.

Из-за поведения темнокожего мужчины некоторые пассажиры бросились бежать, подумав, что речь идёт о теракте, что привело к хаосу в вагоне.

Многие пассажиры позвонили в службу 112. На место прибыли агенты Гражданской безопасности, которые арестовали нарушителя порядка. По предварительной информации, он не связан с какими-либо исламистскими организациями. Тем не менее, в полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в Cercanías Madrid из-за инцидента поезда следовали со станции Parla в направлении района Чамартин с задержками. Движение на линии было остановлено менее чем на полчаса.

Никто из пассажиров не пострадал.