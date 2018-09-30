В Автономном университете Барселоны повесили игрушечного агента Гражданской гвардии

На одном из зданий в кампусе Автономного университета Барселоны в четверг появилась игрушечная фигурка «повешенного» агента Гражданской гвардии в сопровождении плаката с надписью Pim pam pum que no en quedi ni un («Пиф-паф, пусть не останется ни одного»).

Администрация учебного заведения распорядилась убрать инсталляцию, как только стало известно о её появлении.

В Испанской ассоциации агентов Гражданской гвардии выразили сожаление в связи с инцидентом и призвали прокуратуру принять необходимые меры, чтобы разыскать авторов «акта ненависти».

На странице студенческой организации Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans в Twitter появилась публикация с фотографией «казнённого» гвардейца и подписью «Вон, оккупанты! Мы не забываем и не прощаем репрессии».

В объединении гвардейцев, в свою очередь, расценили фигурку как явный призыв к насилию против государственных служащих, «который не может остаться безнаказанным».