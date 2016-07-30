В Барселоне ограблен отель Casa Fuster

Налетчики ограбили отель Hotel Casa Fuster в Барселоне. Преступники разбили витрины в зале, где расположена стойка регистрации, и похитили дорогие часы, браслеты и другие ювелирные украшения.

Ограбление произошло в 21:30. По словам очевидцев, оно было внезапным и дерзким. Воры ворвались в помещение, разбили стекло, под которым хранились драгоценности, схватили их и уехали на мотоциклах. Никто из постояльцев и персонала отеля не пострадал.

Полиция до сих пор пытается выйти на след преступников.