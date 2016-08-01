На жителя Аликанте напала акула

В Эльче (Аликанте) акула напала на 40-летнего местного жителя. После этого пляж Arenales del Sol, где произошло нападение, был на два часа закрыт.

Инцидент произошел около 11:30, когда мужчина плавал недалеко от берега. Акула схватила его за руку. После того, как он выбежал на сушу и рассказал спасателям о случившемся, было принято решение немедленно закрыть пляж и поднять красный флаг. В течение двух часов акулу безуспешно пытались поймать.

По словам экспертов, на мужчину напала небольшая голубая акула, но, несмотря на размеры, она серьезно повредила руку. С глубокими ранами в области кисти пострадавший был доставлен в ближайший госпиталь, где ему наложили швы.