В бутылке французского шампанского нашли 100-летнюю испанскую пробку

В бутылке шампанского Bollinger обнаружена пробка, выпущенная в 1918 году каталонской компанией Francisco Oller, сообщают информационные агентства Испании. Необычная находка появилась во время дегустации выдержанных напитков, организованной Bollinger во французском Реймсе.

Генеральный директор Francisco Oller Жоан Пуч рассказал, что международная дегустация была проведена несколько недель назад. По его словам, процесс созревания шампанского прошел «успешно как с точки зрения аромата, так и с точки зрения сохранения газа».

Марка Bollinger прославилась на весь мир благодаря фильмам о Джеймсе Бонде, в которых знаменитый шпион пил шампанское именно этого бренда.

Находка подтвердила упомянутый в документах факт отправки пробок от Francisco Oller во Францию в вышеуказанные годы. «Одно дело – быть уверенным в чем-то, и совсем другое – иметь доказательства», - отметил Жоан Пуч. В начале XX века каталонская фирма имела собственную фабрику в Реймсе.

Найденная пробка состоит из единой цельной части, что было типично для тех лет, в то время как сейчас производство осуществляется по другой методике. Помимо этого, одним из этапов производственного процесса Bollinger является анализ внутренней части пробки на предмет наличия дефектов, которые могут повлиять на состояние находящегося в бутылке напитка.

Жоан Пуч отметил, что в прошлом веке объемы производства и заказы были совсем иными. Так, сегодня Bollinger выпускает 2,5 миллиона бутылок шампанского, в то время как в те времена объемы производства не превышали 5 000. Компания Francisco Oller была основана в 1892 году в городе Касса-де-ла-Сельва (Жирона), однако работу свою предприятие начало задолго до этого под именем своего создателя.

Ввиду важности находки руководство Bollinger передало пробки каталонской фирме. Мастер по их производству и единственный признанный властями Каталонии эксперт в своей области Эдуард Местрес, в настоящее время консультирующий Francisco Oller, отметил, что они находятся в превосходном состоянии.