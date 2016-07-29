В бутылке французского шампанского нашли 100-летнюю испанскую пробку

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Происшествия » В бутылке французского шампанского нашли 100-летнюю испанскую пробку

          В бутылке французского шампанского нашли 100-летнюю испанскую пробку

          18:49 29.07.2016

          В бутылке шампанского Bollinger обнаружена пробка, выпущенная в 1918 году каталонской компанией Francisco Oller, сообщают информационные агентства Испании. Необычная находка появилась во время дегустации выдержанных напитков, организованной Bollinger во французском Реймсе.

          Генеральный директор Francisco Oller Жоан Пуч рассказал, что международная дегустация была проведена несколько недель назад. По его словам, процесс созревания шампанского прошел «успешно как с точки зрения аромата, так и с точки зрения сохранения газа».

          Марка Bollinger прославилась на весь мир благодаря фильмам о Джеймсе Бонде, в которых знаменитый шпион пил шампанское именно этого бренда.

          Находка подтвердила упомянутый в документах факт отправки пробок от Francisco Oller во Францию в вышеуказанные годы. «Одно дело – быть уверенным в чем-то, и совсем другое – иметь доказательства», - отметил Жоан Пуч. В начале XX века каталонская фирма имела собственную фабрику в Реймсе.

          Найденная пробка состоит из единой цельной части, что было типично для тех лет, в то время как сейчас производство осуществляется по другой методике. Помимо этого, одним из этапов производственного процесса Bollinger является анализ внутренней части пробки на предмет наличия дефектов, которые могут повлиять на состояние находящегося в бутылке напитка.

          Жоан Пуч отметил, что в прошлом веке объемы производства и заказы были совсем иными. Так, сегодня Bollinger выпускает 2,5 миллиона бутылок шампанского, в то время как в те времена объемы производства не превышали 5 000. Компания Francisco Oller была основана в 1892 году в городе Касса-де-ла-Сельва (Жирона), однако работу свою предприятие начало задолго до этого под именем своего создателя.

          Ввиду важности находки руководство Bollinger передало пробки каталонской фирме. Мастер по их производству и единственный признанный властями Каталонии эксперт в своей области Эдуард Местрес, в настоящее время консультирующий Francisco Oller, отметил, что они находятся в превосходном состоянии.

          Темы: Происшествия В мире

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018