В Андалусии задержаны наркоторговцы, планировавшие построить свой аэроклуб для ввоза кокаина

Всего в ходе операции были задержаны 14 человек. Полиция изъяла у преступников 5,1 тонны гашиша, а также шесть надувных лодок, два легких самолета и вертолет. Обыски проводились в нескольких районах Андалусии. Полиция описала эту преступную структуру как одну из крупнейших наркоторговых сетей на юге страны. Правонарушители использовали лодки и самолеты для ввоза гашиша из Марокко в Испанию. На момент ареста они находились в процессе покупки земли для строительства аэроклуба, который позволил бы торговцам ввозить наркотики на гидросамолетах.

Тесные связи Испании с ее бывшими колониями в Латинской Америке, которые являются крупнейшими производителями кокаина, и территориальная близость к Марокко сделали ее ключевой точкой для ввоза наркотиков в Европу. Ранее на этой неделе полиция перехватила более 5 тонн кокаина, доставленного из Колумбии, и данная операция стала одной из крупнейших в Европе.