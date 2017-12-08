В Брюсселе состоялась манифестация в поддержку независимости Каталонии

В четверг в Европейском квартале Брюсселя состоялась манифестация в поддержку независимости Каталонии, которая собрала около 45 000 человек. Как сообщают информационные агентства Испании, основную массу участников составили жители региона, прилетевшие в бельгийскую столицу специально по этому случаю. Ключевыми фигурами шествия стали бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и генсек Левой республиканской партии (ERC) Марта Ровира.

Под лозунгом "Проснись, Европа, Каталонии нужна демократия" и с транспарантами, призывающими к освобождению бывших министров каталонского правительства и двух политзаключенных, манифестанты прошли по окрестностям Европейской комиссии, Совета Европы и Европейского парламента. Впрочем, устроить митинг непосредственно перед их зданиями участникам акции не удалось, так как в доступе на площадь Шуман им было отказано.

В финале манифестации экс-председатель Женералитата Карлес Пучдемон выступил с критикой европейских институтов, которых он обвинил в применении "двойных стандартов" и в "поддержке репрессий Рахоя" по отношению к сторонникам независимости.

В свою очередь, первый вице-председатель Еврокомиссии и комиссар по вопросам верховенства права Франс Тиммерманс отметил, что у всех граждан есть право участвовать в манифестациях, но нет права "игнорировать" закон. По словам голландского политика, он "всегда интересовался" тем, что хотят сказать граждане, "испытывающие потребность выйти на улицу" в защиту своего мнения, но вместе с тем Тиммерманс предупредил, что протесты по поводу каталонского вопроса не являются односторонними. "Мы видели, как свое мнение выразили миллионы испанцев и каталонцев. Этот вопрос нельзя считать однозначным с учетом увиденного в последние месяцы на улицах Барселоны" , - отметил комиссар. В заключение он подчеркнул, что "жизнь в правовом государстве не предусматривает возможности использовать демократическое выражение своего мнения как аргумент для того, чтобы игнорировать закон".