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          Новости Испании » Новости » Происшествия » В Марбелье задержан грабитель, похищавший телефоны у женщин

          В Марбелье задержан грабитель, похищавший телефоны у женщин

          13:27 08.12.2017

          Офицеры Национальной полиции задержали в Марбелье 28-летнего гражданина Румынии, подозреваемого в совершении восьми ограблений. Как сообщают информационные агентства Испании, в семи случаях имущество пострадавших было похищено с использованием так называемой техники бумажного листа, а восьмое ограбление было совершено с применением насилия и использованием химических веществ.

          Обвиняемый был задержан 29 ноября, когда офицеры застали его за очередной попыткой хищения чужого имущества. По стечению обстоятельств, несостоявшаяся жертва уже пострадала от совершенного им же ограбления за несколько дней до этого. Поводом для начала расследования стало заявление от продавца-консультанта одного из магазинов Марбельи, которая в конце июля сообщила о краже ее личных вещей. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, когда около 20:00 в магазин зашел неизвестный. Он показал некие бумаги и поделился, что ищет работу. Когда посетитель вышел, продавец обнаружила пропажу мобильного телефона. Сразу после этого она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Вследствие этого происшествия был сформирован наряд, действия которого завершились арестом злоумышленника. 

          Обычно грабитель орудовал в магазинах, где работали женщины. Там он выбирал жертв, у которых похищал телефоны и кошельки. Для этого он пользовался вышеупомянутой техникой листа бумаги: мошенник заходил в магазин и, притворяясь глухонемым, показывал табличку с сообщением о том, что ему нужна работа или материальная помощь. Таким образом вор отвлекал внимание жертвы, чтобы похитить ее мобильный телефон или другие ценные вещи, находившиеся в зоне видимости.

          Темы: Происшествия  Марбелья

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