В Андалусии ущерб от наводнений превысил 30 млн евро

Правительство Испании объявило некоторые территории в Малаге, Севилье и Кадисе зоной бедствия, в связи с продолжительными осадками и наводнениями.

Как сообщает Консорциум страховых компаний, в одной лишь Малаге было подано более 5,2 тысяч заявлений на получение компенсаций на общую сумму в 32 млн евро за причинённый стихией ущерб.

Планируется, что из Мадрида будет направлена целевая помощь для наиболее пострадавших от наводнений районов, в том числе муниципалитетов Теба, Кампильос, Ронда и Эстепона.

Заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво выразила солидарность с пострадавшими в сложившихся обстоятельствах и пообещала поддержку со стороны правительства.