Под Мадридом мужчину похитили из собственного дома

Гражданская гвардия разыскивает банду преступников, которая ворвалась в четверг вечером в один из домов в Эль-Эскориале (Мадрид) и похитила 69-летнего главу семейства. Через несколько часов мужчину нашли избитым.

Звонок в экстренную службу поступил около 21:00. Как рассказали в полиции, в дом на улице Суэртес проникли пять человек, предположительно иностранцев. Дом находится в престижном жилом комплексе неподалёку от железнодорожной станции.

Преступники прятали лицо под масками и были вооружены ножами. Они вели себя агрессивно и угрожали жильцам, чтобы те не сопротивлялись. В момент нападения в доме находилось двое супругов, их сын и друг семьи. Им связали руки и заткнули рты.

Преступники вынесли ценные вещи, но этого им оказалось недостаточно, и они увезли с собой мужчину. Полиция сразу приступила к поискам, но спустя несколько часов мужчина сам появился рядом с домом. Его доставили в больницу Эль-Эскориаль.

Изначально полиция не исключала версию «экспресс-похищения», предполагая, что преступники хотели получить от семьи крупную сумму денег.

Правоохранители отмечают, что злоумышленники были готовы к нападению, изучили сведения о жертвах и рассчитывали на большой куш.