По всему Толедо развесили таинственные белые ленты

Десятки белых лент с символами 144K, написанными от руки, появились в разных точках исторического центра Толедо, в том числе на ограждениях у Кафедрального собора Святой Марии.

Авторы инсталляции неизвестны. До этого в разных уголках города появлялись другие таинственные знаки: 666 свиней и 777 рыб.

Ленты повязали рано утром в четверг, в День всех святых. Послание на них может быть отсылкой к Апокалипсису. Буква K может обозначать тысячу, а в книге «Откровение Иоанна Богослова» говорится: «запечатлённых было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых». Речь идёт о рабах Божьих, которые следуют заповедям и, таким образом, обретут спасение.

В мэрии называли эти объекты «городским искусством» и заявили, что они, вероятно, связаны с неким культурным движением, а инициатива принадлежит неизвестным частным лицам. Отмечается, что городские власти отношения к ним не имеют, но также не имеют и ничего против.

В августе на городских улицах расставили гипсовые фигурки свиней, пронумерованные от 1 до 666, а в сентябре – 777 рыб из глины, символизирующих легенду о золотой рыбе, изображённой в главном соборе Толедо.