В Аликанте пять человек сожгли машину полицейского

Пять человек в возрасте от 33 до 36 лет задержаны в муниципалитете Новельда (Аликанте) по обвинению в поджоге, угрозах и принадлежности к организованной преступной группировке.

В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемые неоднократно запугивали местную полицию, оставляли на фасадах зданий надписи с угрозами, а потом и вовсе сожгли автомобиль сотрудника полиции.

В момент поджога машина была припаркована возле дома, где в этом время находился полицейский и члены его семьи. Вместе с его автомобилем сгорели еще две машины, а пламя перешло на фасад дома.